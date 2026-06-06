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中職／張政禹開轟猛打+郭天信4安擊潰台鋼 味全龍上半季封王M8

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
味全龍張政禹。圖／聯合報系資料照
味全龍張政禹。圖／聯合報系資料照

味全龍今天在澄清湖棒球場踢館，打線毫不留情，全場掃出14支安打，張政禹首局就開轟、繳出3安3打點表現，郭天信則是4安「鐵支」演出，終場龍隊以10：2大勝雄鷹，加上同日富邦悍將隊輸球，味全龍上半季封王魔術數字降至M8。

台鋼今天排出洋投後勁登板，但擋不住龍隊的攻勢，張政禹首局就轟出2分打點全壘打，是他本季首轟、生涯第4轟，先打下2：0領先。

龍隊在第2局火力再加溫，1出局後陳子豪獲保送上壘，接著連續5名打者敲出安打多添3分進帳，2出局滿壘時，李凱威選到保送追加1分，龍隊單局打下4分，將比數擴大為6：0。

4局上龍隊郭天信、朱育賢、張政禹連續3支安打開局又有1分進帳，6局上張政禹獲得保送，劉基鴻、李凱威連續安打都帶有打點，林孝程的二壘打也送回分數，一舉將比數拉開為10分差。

陷入0：10逆境的台鋼，在8局下靠著替補捕手陳致嘉的二壘打追回2分，但難挽頹勢。

味全龍隊今天祭出雙洋投壓制台鋼打線，梅賽鍶先發6局無失分，被敲5支安打，送出6次三振，拿下本季第7勝，連續30局無失分更刷新隊史最長無失分紀錄；之後由伍鐸登板後援3局，被敲3安失2分。

龍隊今天全場敲14安，張政禹4打數敲3支安打，包括ㄧ發2分砲，打下3分打點，還選到1次四壞球保送，拿下單場MVP。

台鋼洋投後勁則是僅投4局，被掃出10支安打，有2次保送，失7分都是自責分，吞本季第4敗。

2026世足賽倒數

味全龍 張政禹 郭天信

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