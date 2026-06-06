中職／陳傑憲致勝三壘打、單場3安4打點 獅隊8：0完封悍將

統一獅隊今天在台北大巨蛋主場迎戰富邦悍將隊，碰上對手臨陣換將，仍在5局下找到突破點，陳傑憲替補上場一棒清壘打下3分，幫助球隊攻進5分大局，單場3支3、4打點，帶領球隊以8：0完封悍將。

悍將今天原訂由日籍投手鈴木駿輔擔綱先發投手，但他在熱身時因右手中指破皮無法出賽，賽前臨時改由「萬能右腕」江國豪先發上陣。而江國豪臨危受命登板，前4局雖被敲4支安打、投出2次保送，都能適時化解得點圈有人的危機。

江國豪前役先發4局失1分就被換下場，休5天後登板，今天投到第5局，先被林靖凱敲出安打，再對邱智呈投出保送，留下一、二壘有人的局面退場，接替的牛棚投手也沒能替他守住局面，王浩原登板再丟保送形成滿壘。

獅隊此時輪到前一打席代跑上陣的陳傑憲，一棒掃出右外野清壘三壘打，替獅隊打下3：0領先，潘傑楷再敲安打送回壘上的陳傑憲，陳重羽接著在2出局後從賴鴻誠手中揮出二壘打也送回打點，獅隊單局灌進5分。

7局下獅隊又有攻勢，戴伯丞代打敲出內野安打，生涯首安出爐，陳傑憲接著敲安打，潘杰楷補上左外野二壘打送回2分，第8局陳傑憲又在一、三壘有人時敲安打多添1分，將比數拉開為8分差，並且靠獅隊投手群聯手完封悍將。

獅隊先發投手喬登此戰繳出6局無失分的優質先發，僅被擊出3支安打，送出4次三振，沒有保送，拿下本季第3勝。陳傑憲今天替補陳鏞基上場代跑，之後接替擔任指定打擊，3打數敲出3安打、打下4分打點，拿下單場MVP。

江國豪今天緊急「救火」，主投4局用71球，被敲5安，有2次保送，失2分，承擔敗投，王浩原面對4個人次只抓下1個出局數，失3分都是自責分。