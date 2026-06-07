華南盃青少棒／速球派林品安後援止血 盼拚國手資歷

華南青少棒賽4強新北市林品安3局登板止血成關鍵，後援3.2局無失分，率隊以12比2、6局擊敗台東縣，晉級冠軍戰；林品安拚青少棒國手，也希望國中畢業前球速能提升至144公里。

115年華南金控盃全國青少棒賽4強新北市隊與台東縣隊交手，台東縣隊3局上攻下2分，1人出局、壘上有人局面，新北市隊換上林品安後援登板，凍結對手攻勢、保住球隊追分機會。

新北隊3局下先追1分，5局下一口氣攻下5分、超前比數，6局下再添6分，達到提前結束比賽門檻；林品安今天後援投3.2局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、無失分，拿下勝投。

新北市隊總教練邱耀宇表示，賽前就有提醒林品安，這場比賽有狀況就要隨時準備接替登板，林品安除了球速優勢，今天控球表現不錯、面對危機很冷靜。

林品安先前備戰小馬選拔賽前的集訓，因為雨天滑倒膝蓋縫了4針，最終沒能參賽，他坦言很害怕趕不上打華南金控盃，最後趕在聯隊集訓前1天回到場上訓練，之前沒有當過國手，目標希望可以拚國手資歷。

過去沒有對戰台東縣球隊的經驗，林品安表示，台東縣的打者跟想像中差不多，球的位置不能投高，球路一高就很容易被掌握住。

林品安來自新埔國中，先前集訓隊內賽有測到最快142公里，目標希望國中畢業前可以投到144公里。偶像是中職中信兄弟投手呂彥青，也欣賞日職北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊的霸氣，平時投球會參考孫易磊、旅美運動家隊投手林維恩的投球影片。