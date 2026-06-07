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華南盃青少棒／新北晉冠軍戰挑戰3連霸 重團隊不看個人

中央社／ 記者謝靜雯新北6日電
新北總教練邱耀宇集合鼓勵球員。圖中央社提供
新北總教練邱耀宇集合鼓勵球員。圖中央社提供

華南青少棒賽4強新北市5局下把握機會單局攻5分、翻轉戰局，以12比2、6局擊敗台東縣晉冠軍戰，挑戰3連霸只差一步；總教練邱耀宇強調團隊不看個人，對於挑戰連霸平常心。

115年華南金控盃全國青少棒賽4強，台東縣隊與新北市隊交手，台東縣隊3局上靠著接連觸擊短打，製造對手守備壓力先馳得點，賴品叡安打延續攻勢，台東再靠滾地球跑回第2分。

新北市隊3局下先追1分，5局下1人出局後，王聖穰、謝震鋒、張少遠接連安打攻占滿壘，台東縣隊啟動牛棚仍無法止血，黃承勳敲安、加上守備失誤，新北一口氣跑回2分超前比數，再靠接連安打追加分數，單局5分奠定勝基，6局下再追加6分、順利搶勝。

新北市隊林品安後援登板投3.2局僅被敲出1支安打，投出4次三振、無失分，後援壓制成為搶勝關鍵，也拿下勝投。

新北市隊總教練邱耀宇表示，雖然比賽前半段落後，但一直鼓勵球員還有反攻的機會、不要著急，好球來就打、壞球選保送，球員掌握機會追分搶勝。

邱耀宇提到，組成縣市聯隊參賽就是選出新北國中端最好的球員，提醒球員不要在意個人成績、只在乎團隊是否能贏球，大家都派出最好的球員場上競技，才會一起進步。

新北市隊此次以二重國中為主體，加入新埔、尖山、福營國中球員組成聯隊參賽，挑戰3連霸就差最後一步；對於挑戰連霸，邱耀宇僅表示：「平常心。」

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