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中職／林澤彬靠「小細節」維持穩定表現 卻屢和單場MVP擦身

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
中華職棒富邦悍將隊野手林澤彬本季屢屢和MVP擦身而過。（富邦悍將隊提供）中央社
中華職棒富邦悍將隊野手林澤彬本季屢屢和MVP擦身而過。（富邦悍將隊提供）中央社

富邦悍將隊內野手林澤彬，今年在一軍繳出穩定的打擊表現，出賽21場，打擊率3成15，且屢屢在球隊需要時用打擊建功，但每當有好表現時，隊友總有表現更突出的選手，讓他始終和單場MVP擦肩而過，林澤彬笑說：「就讓其他人去承擔。」

林澤彬在今年曾有過單場4安表現，但該役球隊打擊大爆發，MVP由3安3打點的王念好獲得；也有過單場2安2打點，但同日碰上新秀童堉誠首度敲回勝利打點，又錯失機會。

昨天林澤彬則是在7局上球隊1分領先時，於滿壘局面揮出清壘三壘打，一棒擊垮統一獅，但新秀捕手張育豪功守表現更搶眼、敲回勝利打點，在單場MVP票選中脫穎而出。

本季雖屢能用表現替球隊建功，卻還沒等到單場MVP的機會，林澤彬淡然看待這件事，「越多人表現好，代表球隊的贏球機率高，所以那都沒關係，這有時候也是需要看時機的，大家都表現好，讓你們（媒體）難選MVP這樣更好。」

林澤彬今年開季首場出賽2打數無安打後就被降二軍，5月回歸後繳出十分穩定的打擊表現，出賽21場，73打數敲出23支安打，且只吞下4次三振，OPS+為131（標準化OPS，聯盟平均值為100）。

林澤彬認為，能有穩定的打擊輸出，靠的是教練團協助幫他注意小細節，「有時候自己在比賽的時候要注意很多事情，所以有些小細節是教練幫我看到的，比較多的是幫我看打擊機制，其實很多時候差一點點就會差很多。」

他指出，不只是一軍打擊教練高國輝，總教練後藤光尊、首席教練森野將彥都會協助他調整這些小細節，在二軍時則有陳品捷教練幫他盯著。

林澤彬認為，足夠了解對手也是另一大主因，「如果自己沒有準備好的話，上去打一定會比較慌。」他提到，球隊的情蒐團隊很不錯，相關資料都準備得很詳細，還會幫忙「劃重點」，除此之外，自己也會多問、多看，盡量多了解對手。

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林澤彬 中職 王念好

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