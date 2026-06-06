中職／獅隊投手群單局6保送 林岳平談李軍關鍵球課題

統一7-ELEVEn獅昨天投手群單局6次保送，奉送對手超前機會，今天進行異動拉上投手劉軒荅，總教練林岳平也點出李軍2好球後關鍵球的課題。

獅隊昨天面對富邦悍將隊前6局打完仍以2比0領先，不料7局上先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）投出保送後退場，接續的李軍2次、黃竣彥2次和李其峰1次四壞保送，讓悍將打出6分大局，戰局因此翻盤。

獅隊今天下放黃竣彥、升上劉軒荅，總教練林岳平賽前受訪時解釋，另外考量到明天要拉上先發投手獅帝芬（Jackson Stephens），先下放野手李丞齡空出名單。

由於日前中信兄弟隊投手教練王建民曾因子弟兵表現不如預期，被拍到大力關上電話箱門的畫面，林岳平今天被問到時笑說：「這可能要問潘威倫（獅隊投手教練）才知道。」

而對於年輕投手李軍今年有好表現，但也出現控球失穩的狀況，林岳平指出，李軍有辦法取得2好球，但關鍵球太過偏差，導致打者很好選球，「就看勝負的球能否留在本壘板上空、產生結果。」