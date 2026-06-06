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中職／徐若熙將解鎖日職首打席 學弟林子豪憶高中曾敲安
日本職業棒球福岡軟銀鷹隊25歲投手徐若熙明天將登板對橫濱DeNA海灣之星隊，於跨聯盟交流賽解鎖職棒生涯首次上場打擊，學弟林子豪印象中，徐若熙高中時期曾敲安打。
徐若熙就讀新明國民中學時就是優秀投手，當時也鎮守游擊，升平鎮高級中等學校後，考量打擊天賦較不明顯、專心投球，但2017年手肘開刀治療，剛回球場時無法投球，先以打者身分上場，才有林子豪記憶中場景。
目前效力中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊的林子豪是徐若熙高中學弟，曾看過徐若熙在比賽中敲安打；林子豪今天說：「他那時很瘦，打擊比較沒有力量，但打反方向蠻強的。剛開刀回來，也沒有練太多打擊。」
徐若熙7日在中央聯盟主場出賽，投手須上場打擊，而徐若熙效力中職時未曾上場打擊。
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