中職／張育成連兩天沒先發 光總：依每天身體狀況決定

富邦悍將隊本周在台北大巨蛋與統一獅隊進行三連戰，張育成連續兩場比賽沒先發，悍將總教練後藤光尊透露，張育成的狀況比較特殊，目前會依照他每天的狀況來確定他是否出賽。

張育成去年就有手肘骨刺的狀況，季後採保守治療的方式，然而今年仍會受到手肘不適影響，因此本季出賽以指定打擊為主，但有時因傷勢影響打擊，就會被移出先發。

張育成昨天沒有出賽，今天也沒有被排進先發打序中，後藤光尊指出，他受傷的位置有時候沒那麼舒服的話，也會影響到打擊，會依照他每天的狀況來決定讓他出賽或是休息，每天都有持續和他溝通和討論。

後藤光尊也說，現階段雖不會讓張育成守備，但如果他的手肘狀況有往好的方向走，也有機會開始守備。

而昨天新秀捕手張育豪先發上陣，在攻、守端都展現好表現，拿下生涯首座單場MVP，今天則是換回戴培峰先發上陣。後藤光尊指出，會讓張育豪上來一軍就是要用他，「他是球隊很好的戰力，會一邊養成他，也會讓他在比賽中下場。」