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中職／42歲盜壘成功被胡金龍虧「沒拔壘包」 陳鏞基還要挑戰場內轟？

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
42歲陳鏞基跑出本季首盜。圖／統一獅隊提供
42歲陳鏞基跑出本季首盜。圖／統一獅隊提供

統一獅隊資深內野手陳鏞基，昨天在對上富邦悍將隊之戰，在台北大巨蛋跑出本季首次盜壘成功，以42歲又327天的年紀，寫下繼曾智偵、高國慶和林智勝後史上第4年長盜壘成功，回到休息室後還被去年退休的胡金龍虧「怎麼沒把壘包拔起來？」

陳鏞基昨天在4局下從魔力藍手中敲出安打，接著發動盜壘成功，是他本季首盜、生涯第120次盜壘成功，延續生涯16個球季都有盜壘成功的紀錄，悍將隊雖提出重播輔助判決但維持原判，陳鏞基也在二壘上笑得很開心。

陳鏞基指出，這幾年自己的盜壘次數不多，「最主要是能幫助球隊，很開心，球隊的氣氛一直都很好，自己也想要試著融入年輕人，想要跟他們是同一個團體的感覺。」他笑說，自己也在一直在學年輕人的活力。

連續16年有盜壘成功，陳鏞基還要鎖定生涯年年開轟，「希望全壘打早點出現，讓每一年都以全壘打，自己會努力，但現階段還是以球隊為主，把身體狀況維持好，自己而然就會出現。」

陳鏞基本周大巨蛋3連戰預計都會先發上陣，他也曾在2024年6月15日在此地對中信兄弟隊洋投德保拉開轟，然而他坦言，選手們一致認為，在大巨蛋要打全壘打有難度，尤其是中外野。

接著他語出驚人地笑說：「不然看能不能打場內全壘打，用跑的，只是就會比較累，跑完可能要先躺在那邊（本壘），先給我一分鐘，恢復一下呼吸。」

對於本季要開轟的目標，陳鏞基說：「現在中職投手一直在進步，球速也越來越快，這不是容易的事，自己也會嘗試看看。」 

今年將是陳鏞基16年中職生涯最後一季，但開季因傷休養，直到5月才升一軍，如今距離球季結束的時間一天一天在倒數，他感性地說：「因為我再三個月就要畢業了，現在就想好好珍惜這三個月。」

他也向身邊這些好隊友們告白，「在這個團隊跟他們一起打球很開心，一直以來都能感受到他們的活力和對球賽的熱情，球打久了，自己有時候會遇到倦怠，但他們的熱情會把我對棒球的堅持帶回來。」

2026世足賽倒數

陳鏞基 胡金龍 中職

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