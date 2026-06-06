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中職／百萬象迷明星賽奪還！中信兄弟超越悍將又霸榜了

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中職／百萬象迷明星賽奪還！中信兄弟超越悍將又霸榜了

聯合新聞網／ 綜合報導
明星賽票選10個位置領先者，中信兄弟又霸榜了。AI製圖
明星賽票選10個位置領先者，中信兄弟又霸榜了。AI製圖

中職明星賽網路票選持續升溫，百萬象迷再度展現驚人動員力，目前各守備位置票數領先者幾乎清一色由中信兄弟球員包辦，形成「黃海」全面席捲票選榜的局面。

相較於先前富邦悍將球迷掀起「藍色狂潮」，一度讓多名悍將球員在票選榜上佔有優勢，如今戰況已出現明顯翻轉。原本在救援投手、指定打擊位置領先不少票數的曾峻岳與張育成，也陸續被中信兄弟李振昌、陳俊秀超車，象迷後勁十足。

截至目前為止，主要票選榜上唯一仍保有席次的非兄弟球員，是統一獅「台灣隊長」陳傑憲，他在外野項目拿下25.9萬票，暫時守住一席位置。隨著票選進入白熱化階段。

至於人氣王方面，兄弟游擊手「小可愛」江坤宇已累積超過35萬票，排第二的則是隊友岳東華的34.7萬票，事實目前破30萬票的全是中信兄弟球員，要連續20屆明星賽奪下「人氣王」寶座應該不是太大問題。'

至於兄弟能否一路霸榜到最後，將成為今年明星賽票選最大看點。

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中信兄弟 明星賽

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