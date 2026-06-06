華南青少棒／金韃麓．邁布特再見安 率台東敗部擊敗北市晉4強

華南青少棒賽台東縣今天敗部再遇台北市隊，台東縣展現韌性，一度3分落後，6局下先將比數扳平，7局下靠著金韃麓．邁布特再見安，率隊以4比3搶勝、晉級4強。

115年華南金控盃全國青少棒賽敗部冠軍戰原訂昨天舉行，因為下雨改到今天早上在三重棒球場舉行，台東縣隊與台北市隊預賽1日就曾交手，預賽台東縣隊以8比6搶勝，今天敗部再度碰頭。

台北市隊2局上先馳得點，6局上再拿下2分，台東縣隊6局上打完0比3落後、6局下反攻，王羽翔率先敲出安打，陳德丞補上二壘打，靠著高飛犧牲打先追1分，再靠著保送、金韃麓．邁布特內野安打、滾地球追分，賴宇豪補上安打，幫助球隊將比數扳平。

台東縣隊7局下賴品叡率先敲出安打，靠著接連四壞保送，2人出局後攻占滿壘，金韃麓．邁布特再見安打當英雄，幫助球隊搶勝晉級4強。

台東縣隊總教練歐鴻齊表示，這批球員陣容有不少去年就打過選拔賽、沒有太大問題，金韃麓．邁布特是可投可打的好手，抗壓性好、關鍵時刻能有適時表現；金韃麓．邁布特今天單場3安1打點、為勝利打點。

台東縣隊搶勝晉級後，下午4強賽要接著與新北市隊交手，歐鴻齊表示，新北市是韌性很強的球隊，讓對手打起氣勢，就很難擋得住，要特別謹慎。