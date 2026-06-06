日職／徐若熙明先發出戰橫濱 對決5月才轉隊的前隊友

日職軟銀隊明天再交流站對上橫濱隊，台灣投手徐若熙將迎接本季第6場先發，在客場登板，力拚本季第3場、2連勝，面對的則是上個月才被交易至橫濱隊的前隊友尾形崇斗。

徐若熙經過在二軍的調整後，上周重返一軍先發，31日對上廣島隊繳出6局無失分的表現，僅被擊出3支安打，送出7次三振，最快球速達157公里，拿下本季第2勝，也是他主場首勝，並且續留先發輪值中。

明天徐若熙在交流戰的第2度登板，將對上橫濱隊，碰上的正是上個月才從軟銀轉戰橫濱的隊友尾形崇斗，讓這場對決更具話題。

軟銀隊5月中與橫濱隊完成2換1的交易，用尾形崇斗和內野手井上朋也，換來橫濱隊主戰捕手、前役和徐若熙搭配的山本祐大。

尾形崇斗曾在2019年來台參與冬季聯盟賽事，今年初則是隨軟銀隊來台參與台日棒球國際交流賽，在台北大巨蛋對中信兄弟中繼3局，飆出7次三振，最快球速達157公里。上周他在轉隊後首戰，對西武先發5局送7K無失分奪勝投，明天將首度迎戰前東家。