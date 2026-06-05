中職／0：5打到7：6逆轉勝 兄弟回洲際宰猿終止主場7連敗

中信兄弟今天在主場迎戰樂天桃猿隊，鄭浩均先發4局失5分，但兄弟打線從0：5的落後急起直追，先在6局下扳平比數，第7局再靠許基宏的安打敲回超前分，最終以7：6演出逆轉勝，中止主場7連敗，也拿下本季對戰桃猿第2勝（另1和6敗）；猿隊則是吞下3連敗，上半季淘汰指數剩3。

猿隊打線面對鄭浩均在4局上展開攻勢，擔任第4棒的20歲新秀張趙紘揮出二壘打，林子偉再敲安打，馬傑森在2出局後選到保送，滿壘時鄭浩均再投保送先奉送1分，林政華接著轟出右外野滿貫全壘打，是他本季首轟、生涯首支滿貫砲，也是猿隊本季繼何品室融後第2位敲滿貫砲的打者，一棒拉開5：0領先。

兄弟打線在4局下也靠猿隊洋投艾菩樂的2次四壞球保送攻佔得點圈， 陳九登安打送回1分，張士綸的內野安打也帶有1分打點，將比數追成2：5。但猿隊在6局上又多添1分。

第6局兄弟首名打者黃韋盛靠失誤上壘，2出局後張士綸再敲安打，岳政華接著從艾菩樂手中轟出右外野方向的3分砲（本季第2轟），將比數追成1分差。猿隊之後換上2任牛棚投手登板，但沒能守住局面，堆成滿壘後，兄弟靠江坤宇的安打送回追平分，將戰局扳成6：6平手。

兄弟直到8局下又有攻勢，面對猿隊左投陳冠宇，岳政華敲內野安打，並靠隊友的2次滾地球推進上三壘，許基宏在2出局後揮出在左外野手前方落地的安打，送回三壘上的隊友，也敲回此戰致勝分。

兄弟先發投手鄭浩均今天僅投4局，被敲出5支安打（1轟），投出5次四壞球保送，還有1次觸身球保送，失6分都是自責分，但他退場後，隊友替他逃過敗戰；而兄弟之後動用5名牛棚投手，皆無失分，合力守住勝利，呂彥青拿下本季首勝。

岳政華在6局下轟出關鍵3分彈、單場雙安，拿下單場MVP，開路先鋒張士綸則是繳出單場3安猛打賞表現。

猿隊艾菩樂主投5.2局用107球，被擊出7支安打（1轟），有4次四死球保送，送出7次三振，失5分（2分自責分），無關勝敗；陳冠宇吞本季首敗。

中信兄弟岳政華敲出3分砲。圖／中信兄弟提供