中職／悍將本季首位捕手MVP是張育豪 顫抖聲音受訪因「大巨蛋像冬天」

富邦悍將隊今年第一位獲選單場MVP的捕手，不是戴培峰，也不是林岱安，而是19歲的張育豪，今天敲出雙安、兩次盜壘阻殺，幫助悍將以6：2擊敗統一獅隊，賽後顫抖著聲音受訪，被問到是興奮還是在喘，給出意外的答案竟是冷到發抖，「有點冷，剛剛被潑，大巨蛋又有點像冬天一樣，有點在發抖。」

張育豪堪稱悍將此役最大亮點，第二度先發出賽，先靠傳球阻殺震懾獅隊，第三局抓到陳重廷、第五局抓到張翔，就連第四局也差點就要逮到陳鏞基，悍將提出挑戰，未能獲得足以改判的清楚視角畫面，因此維持陳鏞基盜壘成功的原判，但仍透過鏡頭讓球迷見識傳球準星。

他在打擊上也有佳作，第三局面對布雷克纏鬥11球遭到三振只是序曲，第六局敲安解鎖生涯首安，第七局再補上超前安。

總教練後藤光尊表示，張育豪今天做得非常好，確實引導投手，雖然中間有碰到小小的問題，還是幫助先發投手魔力藍拿到勝投，打擊上也貢獻超前分。至於傳球阻殺，後藤大讚：「育豪本身就是臂力非常好的捕手，他今天丟出了超出他平常練習的強度，非常厲害。」

張育豪前3場出賽合計6打數沒有安打、吞下3K，他說因為想為球隊貢獻，導致太過急躁、盲目揮擊，今天刻意把球看高一點攻擊，「這幾場被三振多半是很離譜的壞球，或非常不好打的球，今天把球看比較高，沒有想去打很偏差的球。」

首度搭配洋投魔力藍，張育豪坦言有點小緊張，幸好結果是好的，「雖然沒在正式比賽搭配過，但跟他聊過，大概了解他的思維，也謝謝他支持我的想法。」

張育豪透露，前幾場沒表現，自己的笑容也變少了、變得不太想講話，謝謝教練、學長鼓勵，「首安打出來，有點壓力釋放的感覺。」他笑說，沒想到那麼快拿到MVP，「我也會請大家喝飲料。」

張育豪提前退場有原因，後藤透露，「他太嗨了，所以腳有點扭到，剛好有個時機，因為要換投，就讓他一起下去。」至於今天全場未上的張育成，後藤釋疑，考量他有手肘和其他問題，今天安排他休息。