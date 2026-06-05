快訊

美股早盤／晶片股下跌+非農就業強…拖累大盤 台積電ADR跌近4%

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／悍將本季首位捕手MVP是張育豪 顫抖聲音受訪因「大巨蛋像冬天」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊菜鳥捕手張育豪。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊菜鳥捕手張育豪。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今年第一位獲選單場MVP的捕手，不是戴培峰，也不是林岱安，而是19歲的張育豪，今天敲出雙安、兩次盜壘阻殺，幫助悍將以6：2擊敗統一獅隊，賽後顫抖著聲音受訪，被問到是興奮還是在喘，給出意外的答案竟是冷到發抖，「有點冷，剛剛被潑，大巨蛋又有點像冬天一樣，有點在發抖。」

張育豪堪稱悍將此役最大亮點，第二度先發出賽，先靠傳球阻殺震懾獅隊，第三局抓到陳重廷、第五局抓到張翔，就連第四局也差點就要逮到陳鏞基，悍將提出挑戰，未能獲得足以改判的清楚視角畫面，因此維持陳鏞基盜壘成功的原判，但仍透過鏡頭讓球迷見識傳球準星。

他在打擊上也有佳作，第三局面對布雷克纏鬥11球遭到三振只是序曲，第六局敲安解鎖生涯首安，第七局再補上超前安。

總教練後藤光尊表示，張育豪今天做得非常好，確實引導投手，雖然中間有碰到小小的問題，還是幫助先發投手魔力藍拿到勝投，打擊上也貢獻超前分。至於傳球阻殺，後藤大讚：「育豪本身就是臂力非常好的捕手，他今天丟出了超出他平常練習的強度，非常厲害。」

張育豪前3場出賽合計6打數沒有安打、吞下3K，他說因為想為球隊貢獻，導致太過急躁、盲目揮擊，今天刻意把球看高一點攻擊，「這幾場被三振多半是很離譜的壞球，或非常不好打的球，今天把球看比較高，沒有想去打很偏差的球。」

首度搭配洋投魔力藍，張育豪坦言有點小緊張，幸好結果是好的，「雖然沒在正式比賽搭配過，但跟他聊過，大概了解他的思維，也謝謝他支持我的想法。」

張育豪透露，前幾場沒表現，自己的笑容也變少了、變得不太想講話，謝謝教練、學長鼓勵，「首安打出來，有點壓力釋放的感覺。」他笑說，沒想到那麼快拿到MVP，「我也會請大家喝飲料。」

張育豪提前退場有原因，後藤透露，「他太嗨了，所以腳有點扭到，剛好有個時機，因為要換投，就讓他一起下去。」至於今天全場未上的張育成，後藤釋疑，考量他有手肘和其他問題，今天安排他休息。

2026世足賽倒數

中職 林岱安 戴培峰

延伸閱讀

中職／火牛棚單局6BB烤焦獅隊 悍將6分大局終止3連敗

中職／兄弟苦吞第8次完封 銳力獅7.2局好投感謝捕手張翔

中職／兄弟菜鳥捕手第二年就一軍先發 陳九登：場上我們就是一體

華南盃青少棒／13歲飆137公里！ 林晉擇國中初登板技驚四座

相關新聞

中職／餅總原寫劇本江少慶7日戰悍將破局 上半季回歸仍有機會

統一獅隊投手江少慶的本季第二場一軍登板會在何時？總教練林岳平四字開示：「等候佳音」，他目前已進入牛棚，上半季結束前出賽有機會，但碰上前東家的戲碼，林岳平說：「應該是不太可能。」

中職／道奇進修2個月重逢舊友 胡金龍想起羅伯茲請的好吃牛排

胡金龍去年打完告別選手生涯，展開教練生涯前，先赴自己的夢想起點道奇隊進修兩個多月，前天剛返台，今天隨統一獅隊一起現身台北大巨蛋。這一趟見到許多熟面孔，包括道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts），胡金龍想起曾在2003年新人聯盟吃過他請的好吃的牛排。

中職／測試會85人名單公布 李灝宇哥哥、陽柏翔弟弟都在列

2026中華職棒新人球員測試會將於6月15日在新莊棒球場舉行，今年共有85位選手通過資格審核，包括40位投手、7位捕手、21位內野手及17位外野手，測試會將採分隊實戰形式進行，獲球團推薦者，將可參加6月29日的新人球員選拔會。

中職／0：5打到7：6逆轉勝 兄弟回洲際宰猿終止主場7連敗

中信兄弟今天在主場迎戰樂天桃猿隊，鄭浩均先發4局失5分，但兄弟打線從0：5的落後急起直追，先在6局下扳平比數，第7局再靠許基宏的安打敲回超前分，最終以7：6演出逆轉勝，中止主場7連敗，也拿下本季對戰桃猿第2勝（另1和6敗）；猿隊則是吞下3連敗，上半季淘汰指數剩3。

中職／悍將本季首位捕手MVP是張育豪 顫抖聲音受訪因「大巨蛋像冬天」

富邦悍將隊今年第一位獲選單場MVP的捕手，不是戴培峰，也不是林岱安，而是19歲的張育豪，今天敲出雙安、兩次盜壘阻殺，幫助悍將以6：2擊敗統一獅隊，賽後顫抖著聲音受訪，被問到是興奮還是在喘，給出意外的答案竟是冷到發抖，「有點冷，剛剛被潑，大巨蛋又有點像冬天一樣，有點在發抖。」

中職／火牛棚單局6BB烤焦獅隊 悍將6分大局終止3連敗

富邦悍將隊19歲捕手張育豪在球隊3連敗關頭化身救世主，今天攻守俱佳，生涯第一支、第二支安打同場出爐，包括第七局的超前安打，幫助悍將以6：2擊敗統一獅隊，終止3連敗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。