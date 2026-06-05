中職／火牛棚單局6BB烤焦獅隊 悍將6分大局終止3連敗

富邦悍將隊19歲捕手張育豪在球隊3連敗關頭化身救世主，今天攻守俱佳，生涯第一支、第二支安打同場出爐，包括第七局的超前安打，幫助悍將以6：2擊敗統一獅隊，終止3連敗。

獅隊洋投布雷克前6局僅被敲2安打、無失分，勝負分水嶺出現在第七局，面對首位打者王念好就被敲出二壘打，再對范國宸投出保送，他在用球數95球情況下退場，將無人出局、一二壘有人局面交到牛棚手中，耗費3任後援投手才搞定該局危機。

王苡丞先是執行短打推進失敗，但李軍面對李宗賢投出保送，形成一出局、滿壘，王勝偉代打又是保送擠回1分，池恩齊的二壘方向滾地球躲過雙殺，護送悍將追平分回到本壘，張育豪補上超前安打；獅隊危機未解，後續又出現滿壘危機，林澤彬三壘打一棒擊斃獅隊。獅隊該局布雷克1次、李軍2次、 黃竣彥2次、李其峰1次，合計6次四壞保送釀成大崩盤。

布雷克最終先發6局被敲3安打、失2分，無關勝敗收場，又度過好投卻與勝投無緣的一天；悍將洋投魔力藍先發6局被敲5安打、失2分，隊友火力及時逆轉，助他取得本季第4勝。

張育豪堪稱此役最大亮點，第二度先發出賽，先靠傳球阻殺震懾獅隊，第三局抓到陳重廷、第五局抓到張翔，就連第四局也差點就要逮到陳鏞基，悍將提出挑戰，未能獲得足以改判的清楚視角畫面，因此維持陳鏞基盜壘成功的原判，但仍透過鏡頭讓球迷見識傳球準星。他在打擊上也有佳作，第三局面對布雷克纏鬥11球遭到三振只是序曲，第六局敲安解鎖生涯首安，第七局再補上超前安，獲選為單場MVP。

富邦悍將隊先發投手魔力藍繳出6局失2分優質先發奪勝。圖／富邦悍將隊提供

統一獅隊洋投布雷克6局失2分、無關勝敗。圖／統一獅隊提供