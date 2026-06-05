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中職／慘…「獅投」單局6BB聯盟史上第6次 前一次是18年前

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊洋投布雷克。本報資料照
統一獅隊洋投布雷克。本報資料照

統一獅隊今天經歷荒腔走板的第七局，4任投手合計出現6次四壞球保送，差一點就要追平1998年6月28日三商虎隊締造的單局7次四壞保送聯盟紀錄。

獅隊洋投布雷克前6局僅被敲2安打、無失分，帶著2：0領先進入第七局，面對首位打者王念好就被敲出二壘打，再對范國宸投出保送，他在用球數95球情況下退場，將無人出局、一二壘有人局面交到牛棚手中，耗費3任後援投手才搞定該局危機。

王苡丞先是執行短打推進失敗，但李軍面對李宗賢投出保送，形成一出局、滿壘，王勝偉代打又是保送擠回1分，池恩齊的二壘方向滾地球躲過雙殺，護送悍將追平分回到本壘，張育豪面對黃竣彥敲出超前安打；獅隊危機未解，後續又是保送堆壘帶來滿壘危機，林澤彬三壘打一棒擊斃獅隊。

獅隊該局布雷克1次、李軍2次、 黃竣彥2次、李其峰1次，合計6次保送，全數都是四壞球保送。

這是聯盟史上第六次出現單局6次以上四壞球，最近一次為2008年7月16日兄弟象隊，獅隊投出已18年不見的窘況。

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中職 范國宸 王勝偉

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