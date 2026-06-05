中職／慘…「獅投」單局6BB聯盟史上第6次 前一次是18年前

統一獅隊投手江少慶的本季第二場一軍登板會在何時？總教練林岳平四字開示：「等候佳音」，他目前已進入牛棚，上半季結束前出賽有機會，但碰上前東家的戲碼，林岳平說：「應該是不太可能。」

2026-06-05 15:52