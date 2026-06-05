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中職／江少慶上半季回一軍還有機會 林岳平：靜候佳音

中央社／ 台北5日電

中職統一7-ELEVEn獅隊投手江少慶5月3日先發出賽後，因肌肉神經發炎暫緩出賽。總教練林岳平今天表示，江少慶上半季還是有機會回到一軍，球隊有規劃，要大家「靜候佳音」。

獅隊投手江少慶經歷傷勢、復健，5月3日睽違596天一軍先發，對樂天桃猿投3局被敲1支安打，投出4次三振，失掉1分非責失分、無關勝敗，原訂5月17日再度先發出賽，但因肌肉神經發炎暫緩出賽，5月過後到目前為止都沒有出賽紀錄。

獅隊總教練林岳平表示，江少慶已經進入牛棚練投，有持續準備，本來預計是7日要上一軍先發，但狀況有變。被問起上半季是否還有機會上到一軍，林岳平表示：「有機會。」並強調球隊對江少慶有規劃，要大家等好消息。

獅隊老將陳鏞基3日回到一軍，3日與今天比賽都有先發出賽，林岳平表示，台北大巨蛋舒服，如果是戶外球場就會考量陳鏞基的身體狀況，也提到今年是陳鏞基引退年，希望他好好享受當球員的時光，只要身體狀況許可就會讓他上場， 打不好就由其他隊友補上。

2026世足賽倒數

江少慶 林岳平 樂天桃猿

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