中職／獅隊洋將升降空檔啟用戴伯丞 初先發前一晚已聽到風聲

統一獅隊在洋將一升一降之間出現兩天空檔，啟用5月剛從自主培訓轉正的外野手戴伯丞升上一軍，今天擔任先發第二棒、左外野手出賽。

被問到對這名選手的評價，總教練林岳平坦言，「我不是很熟欸！真的！」他說戴伯丞二軍打得很好，剛好碰到主場，又有兩場空間，「就打看看吧！主場重要的主題日，看能不能打出好成績，讓球迷記住他。」

戴伯丞是在前天中午接到通知，他還原當時在二軍剛吃完便當，「我戴耳機開降噪，通常不會有我的事情，正常做自己的事情準備比賽，二軍管理叫我打電話給一軍管理，那時就很緊張。」他透露，回宿舍收行李時，有收到二軍總教練劉育辰的訊息，「提醒我上來不要想太多，把二軍做的東西帶來這邊做好就好。」

他過去曾因世壯運當球僮時踏進過大巨蛋，前天也隨隊一起來練球，如今以選手身分站在這個舞台，「自己也覺得很開心，這麼快可以上來先發，又是在大巨蛋。」至於首度先發，戴伯丞笑說，昨天已經有聽到風聲，昨晚已經緊張完了，「今天來這邊活化時，餅總就說今天先上。」