中職／道奇進修2個月重逢舊友 胡金龍想起羅伯茲請的好吃牛排

胡金龍去年打完告別選手生涯，展開教練生涯前，先赴自己的夢想起點道奇隊進修兩個多月，前天剛返台，今天隨統一獅隊一起現身台北大巨蛋。這一趟見到許多熟面孔，包括道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts），胡金龍想起曾在2003年新人聯盟吃過他請的好吃的牛排。

胡金龍透露，此行主要都是待在春訓基地，協助剛簽約進來的年輕選手延長春訓，「回去看一下他們現在訓練模式，怎樣養成年輕球員。」他感嘆，道奇現在的環境、設備都和以前差很多，「印象最深是實驗室，有個新的lab，可以做影像分析調整，餐廳也很豪華。」

他也去了道奇球場一趟，與羅伯茲相談甚歡，也與韓籍野手金慧成有互動，隊上也還有不少以前相處過的隊友、職員都還在體系內任職，「他們都以為我當教練很久，我說去年剛退休，他們都嚇到。」

胡金龍想起2003年在新人聯盟時，羅伯茲曾下來復健，「有招待我們吃很好吃的牛排，那時才知道大聯盟選手下來要花這麼多錢。」至於與金慧成說了什麼？胡金龍表示，亞洲野手在美國很辛苦，因此有跟他說加油。