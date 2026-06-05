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中職／好修養大王！王苡丞遇爭議好球生成表情包 生氣方式是自言自語
一場比賽好球帶打出兩隊疑惑，富邦悍將隊王苡丞兩打席遇爭議好球不同反應，不斷增加自己的表情包，讓他滑社群看了也很害羞，抱歉沒做好表情管理，「我不是故意露出那種表情啦～」
3日悍將、雄鷹在澄清湖棒球場的賽事，主審陳均瑋的好球帶判決引起極大討論，而王苡丞也在第三局、第七局的打席都遇到爭議好球，在第三局時先嘟嘴、噘嘴、搖搖頭，再瞪大雙眼，第七局則是繞著本壘走了一圈，冷靜消化自己情緒。
王苡丞還原那兩球，第三局那一球自己是認為太內角，但後來回去看重播，認為確實有削到一點好球帶框框，「投得好，那就沒話說。」至於第七局，「那顆真的滿低，我有看一眼休息室，教練也說是很低，我就有點…也不知道怎麼講，讓自己再冷靜一下，重新回到打擊中。」
王苡丞說，那場比賽兩隊都遇到同樣狀況，「就深呼吸，趕快打下一顆。」被誇好脾氣，他也坦言因為當時是在1好3壞後的下一球，「如果是兩好球被這種球拉掉，自己會比較生氣一點。」
遇到好壞球爭議選擇自己走一圈消化情緒，王苡丞自認脾氣算是好，自己也很少因為裁判判決生氣過，「自己表現不好才會生氣，像是關鍵沒打回來，自己會比較懊惱一點，到下一局守備還會自己自言自語。」
談到未來可望上路的電子好球帶，王苡丞也保持期待，「等明年看有沒有引進電子好球帶，會期待啊！如果有比較離譜的當然會想挑戰，如果是差一點點的，自己也不會想用掉。」
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