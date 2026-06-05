中職／測試會85人名單公布 李灝宇哥哥、陽柏翔弟弟都在列

2026中華職棒新人球員測試會將於6月15日在新莊棒球場舉行，今年共有85位選手通過資格審核，包括40位投手、7位捕手、21位內野手及17位外野手，測試會將採分隊實戰形式進行，獲球團推薦者，將可參加6月29日的新人球員選拔會。

中職今天公布85名通過測試會資格審核的名單，其中有多位職棒球員的親兄弟。內野手李立威為樂天桃猿球員李勛傑的弟弟，去年挑戰選秀失利後進入崑山科大就讀，在大專棒球聯賽及春季聯賽皆有全壘打演出。

文化大學外野手陽黃柏憲則是樂天金鷲隊旅日內野手陽柏翔的弟弟，具備不錯的打擊能力與戰術執行力，同時擁有速度優勢；投手李灝昇則是大聯盟老虎隊台灣強打內野手李灝宇的哥哥，也將再次爭取一圓職棒夢。

目前就讀中信科技大學的外野手王羽飛，曾歷經普悠瑪列車出軌事故、傷後重返球場，他也盼能藉由此次測試會前進更高層級的舞台，完成自己的夢想。

29歲投手吳冠儒則是林安可的國中隊友，高中就讀中正預校，今年加入日本獨立聯盟火之國沙羅曼達隊磨練球技，期盼透過測試會展現實力爭取球團青睞。

另外名單中也包括今年台北市大投手莊承翰，是今年幫助球隊拿下大專棒球聯賽冠軍的功臣之一。台東大學同名同姓的投捕搭檔林承恩，也雙雙報名參加測試會。投手林承恩目前最快球速達143公里；捕手林承恩則為主戰捕手，今年在大專棒球聯賽出賽7場、打擊率3成33，榮獲最佳捕手獎。