快訊

揮別傳產迎戰AI！0050成分股調整 刪除中鋼、台塑等四將

一堆人痛過！塗日本超夯「液體OK蹦」宛如酷刑 正確用法曝光：台灣人太勇猛

礁溪電動代步車老婦被撞飛慘死 25歲女駕駛慌抱幼兒下車畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／陳傑憲解答大聲公從哪來 「我沒有很吵！」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊陳傑憲前役手裡多了一支大聲公。圖／統一獅隊提供
統一獅隊陳傑憲前役手裡多了一支大聲公。圖／統一獅隊提供

統一獅隊長陳傑憲近期因腰部不適高掛免戰牌，在休息室當起啦啦隊，前一場還多了大聲公道具，陳傑憲一被問到此事，也馬上說：「我來解答大家的疑惑。」

陳傑憲近期因為腰部不適，連兩場未出賽，但里長伯個性完全閒不住，原本就話超多又大嗓門的他，前役手裡還多了一支大聲公，讓球迷直呼只看照片也覺得好吵、這張照片怎麼有聲音。

「我先來解答一下大家的疑惑。」陳傑憲透露，當天早上去參加NIKE的活動，剛好有拿大聲公，「我開玩笑說球隊好像也滿需要一支，他們說好啊！你就拿回去。」

被問到有沒有被嫌吵，陳傑憲笑說：「我沒有到很吵啊！」他爆料說，自己還不是玩得最開心的，「那天效果很好，他們玩得比我開心，明明就他們自己想喊還在那邊，大家都很享受在那個氛圍裡。」

至於腰部狀況，陳傑憲苦笑說「老了」，他說自己本來脊椎就不太好，容易會出現緊繃，通常是在重量訓練時遇到，「加上這次飯店的床真的很軟，有些人真的不習慣。」

陳傑憲強調，運動員與傷共處是正常的事，能力範圍內可以的話，還是希望可以儘量貢獻。

2026世足賽倒數

陳傑憲 統一獅

延伸閱讀

中職／張士綸老被提醒「不要太衝」 好表現讓哥哥張政禹也開心

黃仁勳喊「亞洲小孩都需看心理醫生」用2字應對父母 媒體人：愛你的人也會傷你

獨旅多年第一次遇到…他起床見床邊紙條傻眼 網吵翻：到底誰該檢討

中職／罕見怒關電話門 王建民解釋原因：盼年輕投手把握機會

相關新聞

中職／餅總原寫劇本江少慶7日戰悍將破局 上半季回歸仍有機會

統一獅隊投手江少慶的本季第二場一軍登板會在何時？總教練林岳平四字開示：「等候佳音」，他目前已進入牛棚，上半季結束前出賽有機會，但碰上前東家的戲碼，林岳平說：「應該是不太可能。」

中職／陳傑憲解答大聲公從哪來 「我沒有很吵！」

統一獅隊長陳傑憲近期因腰部不適高掛免戰牌，在休息室當起啦啦隊，前一場還多了大聲公道具，陳傑憲一被問到此事，也馬上說：「我來解答大家的疑惑。」

中職／台鋼、味全之戰打不成 澄清湖連兩天因雨延賽

中職賽事今天原訂三地開打，但其中在高雄澄清湖棒球場進行的台鋼雄鷹與味全龍隊之戰，聯盟公告，比賽因雨延賽，將延至補賽周於原場地進行補賽。

中職／Uni-Girl趙娟週想定居台灣 聞在地三寶舉白旗

統一獅Uni-Girls成員啦啦隊女神趙娟週（Mimi）在台人氣狂飆，今天迎來生日的她，驚喜宣布解鎖新身分，跨界擔任電商平台年中慶應援大使，趙娟週更大方許下生日願望，甜喊「希望能在台灣好好安定下來，和台灣粉絲長長久久在一起！」

中職／今晚唯一賽事泡湯 台鋼、富邦之戰因雨延賽

梅雨旺盛期來臨，今晚在澄清湖棒球場進行的中職賽事首當其衝，台鋼雄鷹原訂今天晚間6點35分在主場與富邦悍將隊進行雙方二連戰第2場交手，但比賽因雨延賽，今天唯一一場中職賽事泡湯。

華南盃青少棒／黃宥辰5局6K率新北完封高雄 國一周子淅打擊建功

華南金控盃青少棒賽A組勝部龍頭之爭，新北市隊今天在三重棒球場對上高雄市隊，黃宥辰首度登板就投出5局無失分的亮眼表現，與余賽亞聯手完封強敵，率新北市以7：0收下四強門票；高雄市則落入敗部，明天與台南市隊交手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。