中職／陳傑憲解答大聲公從哪來 「我沒有很吵！」

統一獅隊長陳傑憲近期因腰部不適高掛免戰牌，在休息室當起啦啦隊，前一場還多了大聲公道具，陳傑憲一被問到此事，也馬上說：「我來解答大家的疑惑。」

陳傑憲近期因為腰部不適，連兩場未出賽，但里長伯個性完全閒不住，原本就話超多又大嗓門的他，前役手裡還多了一支大聲公，讓球迷直呼只看照片也覺得好吵、這張照片怎麼有聲音。

「我先來解答一下大家的疑惑。」陳傑憲透露，當天早上去參加NIKE的活動，剛好有拿大聲公，「我開玩笑說球隊好像也滿需要一支，他們說好啊！你就拿回去。」

被問到有沒有被嫌吵，陳傑憲笑說：「我沒有到很吵啊！」他爆料說，自己還不是玩得最開心的，「那天效果很好，他們玩得比我開心，明明就他們自己想喊還在那邊，大家都很享受在那個氛圍裡。」

至於腰部狀況，陳傑憲苦笑說「老了」，他說自己本來脊椎就不太好，容易會出現緊繃，通常是在重量訓練時遇到，「加上這次飯店的床真的很軟，有些人真的不習慣。」

陳傑憲強調，運動員與傷共處是正常的事，能力範圍內可以的話，還是希望可以儘量貢獻。