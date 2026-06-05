中職／台鋼、味全之戰打不成 澄清湖連兩天因雨延賽

中職賽事今天原訂三地開打，但其中在高雄澄清湖棒球場進行的台鋼雄鷹與味全龍隊之戰，聯盟公告，比賽因雨延賽，將延至補賽周於原場地進行補賽。

受到近期全台雨勢影響，澄清湖棒球場連續兩天的中職賽事都因雨延賽。味全龍目前暫居下半季龍頭，原訂今天起作客澄清湖球場與排名第二的台鋼雄鷹進行三連戰，但首場賽事打不成，上半季最快封王時間也將往後延。

味全龍已點亮上半季封王魔術數字M10，今天與台鋼正面交鋒，原本最快有機會在下周四登頂，但台鋼主場連兩天賽事因雨延賽，若後續賽程不受影響，加上味全龍全勝且第二名隊伍全敗，最快下周五封王。