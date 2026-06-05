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中職／餅總原寫劇本江少慶7日戰悍將破局 上半季回歸仍有機會
統一獅隊投手江少慶的本季第二場一軍登板會在何時？總教練林岳平四字開示：「等候佳音」，他目前已進入牛棚，上半季結束前出賽有機會，但碰上前東家的戲碼，林岳平說：「應該是不太可能。」
江少慶本季因自由球員補償轉戰獅隊，他在5月3日對樂天桃猿隊先發3局、54球強勢復出，隨後因肌肉神經發炎進入重新調整，至今未等到第二場一軍出賽，林岳平先前透露他最快會在6月重返一軍。
獅隊上半季還有5場比賽要面對悍將，分別是本周末在台北大巨蛋的3連戰，以及下周四、五在新莊棒球場的2連戰，江少慶是否有機會碰上前東家？
「原本是本周日。」林岳平透露原本規畫是這樣，但目前二軍還沒投，雖然已進牛棚，但現在硬要投太冒險，「他有在準備，就靜候佳音。」
對於上半季回歸，林岳平表示，有在計畫，但還沒確定因此先不透露，也透露江少慶目前身體回饋都OK。
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