中職／今晚唯一賽事泡湯 台鋼、富邦之戰因雨延賽

梅雨旺盛期來臨，今晚在澄清湖棒球場進行的中職賽事首當其衝，台鋼雄鷹原訂今天晚間6點35分在主場與富邦悍將隊進行雙方二連戰第2場交手，但比賽因雨延賽，今天唯一一場中職賽事泡湯。

台鋼雄鷹、富邦悍將隊的第二名之爭，昨天台鋼雄鷹以13：2贏球，取代悍將隊坐上第二名的位置，今天兩隊原本要繼續交手，但受到雨勢影響，比賽延至補賽周於澄清湖棒球場進行補賽。

今晚雄鷹、悍將之戰因雨延賽，味全龍隊上半季封王魔術數字也停在M10，最快仍是在下周四登頂，但根據氣象預報，下周全台天氣都不穩定，賽事恐怕還會繼續受到影響。