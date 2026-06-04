華南盃青少棒／黃宥辰5局6K率新北完封高雄 國一周子淅打擊建功

華南金控盃青少棒賽A組勝部龍頭之爭，新北市隊今天在三重棒球場對上高雄市隊，黃宥辰首度登板就投出5局無失分的亮眼表現，與余賽亞聯手完封強敵，率新北市以7：0收下四強門票；高雄市則落入敗部，明天與台南市隊交手。

這場對上高雄市隊的硬仗，黃宥辰昨天接獲先發任務，他雖說不太緊張，但昨晚睡覺時還是會不自覺想到這件事，「翻身的時候會突然很緊張。」因前一個盃賽是他國中首度入選新北市代表隊參賽，卻因為「超緊張」而表現不理想，他也擔心這次重蹈覆轍，睡得不太安穩。

但有了前一場選拔賽的經驗，這次黃宥辰的緊張情緒緩解不少，對上高雄市先發5局，僅被擊出3支安打，有1次保送，沒有失分，賽後聽到自己單場送出6次三振，更目瞪口呆地反問「6K喔？」他過去少棒階段也曾在謝國城盃有過後援5局飆14K的超狂表現。

對於自己此戰的表現，黃宥辰自評滿意，「球都有丟到捕手要的位置。」但目前國三身高172公分，最快球速僅133公里，則是讓他不太滿意，「以這個身材來說，丟太慢了。」在前一個盃賽看到台北市隊左投曾亦誠身材不算高大卻有不錯球速，讓他受到刺激，「想要丟到140（公里）。」

黃宥辰投完5局兩隊仍是0：0平手，5局下新北市打線成功突破高雄市投手群周子淅在滿壘時揮出2分打點致勝安打，帶動球隊單局猛攻11人次、進帳6分大局打下勝利，之後余賽亞後援2局無失分關門。

新北市總教練邱耀宇指出，今天球隊整體的表現都很好，面對身材和打擊都很出色的高雄市隊，「今天投手真的幫很大的忙，後面打擊都有連貫，戰術也有成功。」而在打線中又以周子淅在滿壘的致勝安打最為關鍵，邱耀宇大讚：「一年級而已，很不簡單！」

周子淅今天在4局下一壘有人時，被換上場執行短打戰術，他也順利完成任務，5局下獲得滿壘的打擊機會，一棒立大功。周子淅表示：「一開始上去還是0：0，有點緊張，之後教練第一顆就給我打，我就放開來打。」

他也笑說，5局下在上場打擊前，自己就已經想好，要把球打出去，之後對休息室喊聲，希望可以提振球隊士氣。

新北市挺進4強。記者葉姵妤／攝影