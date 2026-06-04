日職／林安可二軍敲清壘三壘打 單場2安、3打點手感回溫

日本職棒埼玉西武獅隊台灣好手林安可下放二軍後第2場出賽，敲出雙安包含一支清壘三壘安打、3分打點，手感初見復甦，也幫助球隊以8比4擊敗橫濱DeNA隊。

林安可今天在二軍先發第6棒、右外野手，2局下首打席就從右投竹田祐手中敲出一壘安打，點燃單局2分攻勢追平比數，3局下更是在滿壘時敲出清壘的三壘安打，為球隊灌進3分打點，隨後也靠隊友安打跑回分數，單局攻下4分而取得6比2領先。

林安可接下來2打席敲出飛球、滾地球出局，今天總計4打數2安打，3分打點、2分得分，繼前1戰4打數無安打後，手感看似已復甦回溫。

今年開季一軍出發的林安可，近期因打擊略見疲態，5月29日下放二軍調整。