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中職／兄弟菜鳥捕手第二年就一軍先發 陳九登：場上我們就是一體

中央社／ 台北4日電
中信兄弟讓21歲捕手陳九登（左）第二年就有先發機會。中信兄弟提供
中信兄弟讓21歲捕手陳九登（左）第二年就有先發機會。中信兄弟提供

中信兄弟隊21歲捕手陳九登進入中華職棒第2年即在一軍先發。儘管面對高強度賽事仍難掩緊張，但與投手溝通、指揮防線時展現出超齡沉穩，陳九登說：「場上我們就是一體。」

2024年季中選秀會加盟兄弟後，陳九登去年升上一軍僅有2次打擊機會，今年5月初再升一軍，至今5次出賽已有3場先發，其中2次接捕二軍就熟悉的菲力士（Felix Pena），另一場與鄭浩均的搭配展現他作為捕手的膽識，告訴鄭浩均「要相信我的配球」。

回顧當時心態，陳九登說：「作為捕手，就是要去掌控比賽。雖然球在投手手上，但比暗號、指揮等，都是捕手要發號施令。」過去接受的觀念就是場上無分學長、學弟，就算面對資深洋投也一樣，「不用害怕這樣配他會想什麼，彼此是互相的，好的不好的，都是一起承擔。」

至於5月27日的初先發，陳九登坦言當時極度緊張，即便捕手教練王峻杰想找他聊天放鬆，都難以分心，還是主力捕手高宇杰出面解圍，告訴教練：「他已經很緊張了，你不要一直跟他講話。」直到5月30日面對富邦悍將時，經歷前段低比分考驗，才逐漸習慣高強度戰局，「只要夠專注，就不會想太多。」

隨著先發場次增加，加上張士綸、林瑞鈞等二軍戰友也在一軍陣容中，陳九登適應得更快，他告訴自己，一軍與二軍只是強度差別，該做的事情是一樣的，「如果第1場緊張程度是10分的話，現在還有6分。」

面對超乎預期的成長速度，陳九登心態成熟，將信任轉化為動力，他表示，「教練已經排我下去，就是相信我。」能夠做的就是將平時在二軍觀察一軍賽事所做的功課，拿到場上發揮到最好。

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鄭浩均 中信兄弟 中華職棒

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