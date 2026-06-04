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華南盃青少棒／台南市淘汰花蓮縣 張鈞倫好投敲致勝分+丁尚喆後援守成

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
台南市張鈞倫先發好投還敲勝利打點。記者葉姵妤／攝影
台南市張鈞倫先發好投還敲勝利打點。記者葉姵妤／攝影

華南金控盃青少棒賽今天在在三重棒球場進行，台南市隊、花蓮縣隊繼續在A組敗部爭取出線，台南市靠著5局下攻進5分大局，加上兩任投手張鈞倫、丁尚喆有效壓制對手，終場以7：2淘汰花蓮縣，明天爭取4強門票。

台南市先發投手張鈞倫在2局上被連敲3安失1分，之後改變策略，以變化球對付打者，收到不錯的效果，3局下他也在貢獻長打敲回超前分，幫助球隊取得2：1領先。4局上台南市因暴投再失1分，雙方平手再戰。

戰況則在5局下驟變，台南市展開一輪猛攻，張鈞倫先用安打敲回超前分，滿壘時楊沛諺揮出三壘打清光壘包，台南市單局打了9個人次灌進5分。之後台南市推出丁尚喆登板，後援3局僅被敲1安、送出3次三振，無失分，守住勝利也拿下勝投。

台南市副領隊陳峰民指出，球隊打擊群前幾場打得有點猶豫，有點太小心，今天就要他們放開來打，「昨天就有提醒他們，打擊節奏要早一點，企圖心要強一點。」

張鈞倫為台南市最倚重的投手之一，日前因手臂緊繃，這次盃賽直到今天才首度出賽，他也坦言，對上花蓮縣有點緊張、怕被打，「去年在新北U15邀請賽有對到他們，自己沒有丟，但是守外野的時候都在撿球。」

因此今天對上花蓮縣的策略，就是讓自己丟準一點，以直球搭配曲球和滑球，其中又以滑球為武器，張鈞倫說：「因為我的滑球跟直球軌跡一樣。」

張鈞倫此戰繳好投，加上自己打下勝利打點，但勝投卻是讓後援的隊友丁尚喆拿下，賽後他也忍不住跟丁尚喆說，「勝投被你撿走了。」丁尚喆不好意思地回應，自己是「不小心」的。

台南市丁尚喆後援3局無失分。記者葉姵妤／攝影
台南市丁尚喆後援3局無失分。記者葉姵妤／攝影

丁尚喆過去多以先發投手身份出賽，今年則是轉以後援為主，教練團認為，他的控球和各球種表現都相對穩定，能替球隊守住後防線，丁尚喆說：「之前比較喜歡先發，但現在覺得投後面也不錯，可以幫球隊守住的感覺。」

丁尚喆指出，控球好自己自己最有信心的地方，因為球速沒有那麼快，所以在控球上有多著墨，從國小就有在練的曲球，則是自己最有自信的球種，近期也會參考旅日投手徐若熙的變速球，來到台南市聯隊之後，教練再協助他修正這個球種，今天比賽中試投1顆，效果不錯。

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華南盃青少棒 棒球

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