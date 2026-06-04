中職／富邦悍將與Skater JOHN攜手 6月13、14日推最潮主題日

富邦悍將與熱愛滑板的藍帽小狗「Skater JOHN」攜手，6月13、14日將街頭魂進駐新莊城堡，打造潮流與跳脫框架的風格態度，日本原創作者暨創意總監SHIBA-CHAN也將來到新莊城堡與粉絲互動，並推出限定聯名周邊與互動拍照場景。

SHIBA-CHAN筆下的藍帽小狗「Skater JOHN」曾與許多知名品牌及日職、大聯盟球星進行聯名創作，這次將與富邦悍將聯名推出一系列周邊商品及專屬設計的悍將聯名球衣，原創作者 SHIBA-CHAN柴田昌達將在13日賽前擔任開球嘉賓，14日則由藍帽小狗「Skater JOHN」為比賽開出好球。

為了回饋熱情支持的球迷，悍將主題日期間也將準備進場贈品，凡於活動期間只要在進場贈品攤位帳篷出示活動體驗卡，即可兌換「富邦悍將 X Skater JOHN 壓克力吊飾盲包」以及「ULOS AMP 機能保濕系列試用包」一份，贈品為隨機發送且數量有限，發完為止，每人每卡限領一份，恕不接受代領。

除了豐富的進場禮，球場周邊規劃了多元的限定體驗活動與專屬打卡拍照區，悍將家人們 可在「Skater JOHN 限定拍照區」，與帥氣的藍帽小狗留下最潮的合影紀念。此外，「Coffee and JOHN 快閃店」也將進駐新莊城堡，另外還有「Skater JOHN 限定體驗活動」，只要完成活動，就有機會獲得限定好禮「富邦悍將 X Skater JOHN 聯名貼紙包」。

主題日兩天的賽前於二樓舞台舉辦「SHIBA-CHAN 與 Skater JOHN 簽名互動會」， 讓粉絲能進一步感受角色的獨特魅力，只要購買活動參加資格，即可獲得限定好禮，包含聯 名球帽、聯名棒球、聯名毛巾以及聯名限定手指滑板，售價每組為 3580 元，每日限量 30 位 名額，將於 6月9日中午12點30分於富邦悍將官方售票網啟售。