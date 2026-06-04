中職／中信休息室又有人暴怒 捕手陳統恩出局後竟拿球棒狂敲

中信兄弟昨天再次於大巨蛋敗給統一獅，場邊卻再次出人員暴怒事件，中信捕手陳統恩在3局上擊出滾地球出局後，在休息室拿球棒敲牆壁與地面宣洩情緒，畫面遭轉播單位捕捉，也引發球迷熱烈討論。

陳統恩昨役擔任先發捕手，打第九棒，他在3局下面對統一先發銳力獅，首球就擊成一壘方向滾地球出局，他在回到休息室也難掩失落，先拿球棒怒敲地板，隨後又對著牆壁做出揮棒動作，暴怒行為也把身旁隊友張仁瑋嚇一大跳。

陳統恩砸休息室的畫面也引發球迷討論，有人認為應該把怒氣發揮在打擊區，也有人呼籲應愛護球場，說道：「這不是洲際球場，這裡每隊都要用欸。」更有網友討論陳統恩的行為是否會引來聯盟或遠雄集團開罰。

不過也有球迷點出陳統恩生氣關鍵，認為主因不僅是這一打席，而是中信捕手群隊內競爭激烈，可能對自己沒能把握先發機會感到失望，但多數網友普遍認為，敲牆壁等破壞公物行為確實不可取。