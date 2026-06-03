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中職／陳禹勳登板砸中2人 葉君璋走上場致歉「他通常不會這樣⋯⋯」

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
味全龍投手陳禹勳。圖／味全龍提供
味全龍投手陳禹勳。圖／味全龍提供

味全龍隊今天在桃園球場對上樂天桃猿隊，9局下5分領先推出「鄉長」陳禹勳登板，是他本季第二場出賽，但接連投出2次觸身球，葉君璋也看出異樣，「他通常不會這樣⋯⋯」，還親自走上場向猿隊致歉。

陳禹勳9局上登板，但面對首名打者何品室融，一顆148公里的速球失控砸中打者腰部，陳禹勳當下就脫帽致意，接著在1出局後對上馬傑森，陳禹勳147公里的速球又打中馬傑森左肩，猿隊總教練曾豪駒走上場關心馬傑森的狀況，同時間葉君璋也走出休息室，向猿隊致歉。

賽後葉君璋指出，「因為他（陳禹勳）通常不會這樣，可能要再跟投手教練討論一下。」他也透露當時走上場的原因，「跟他們講一下不好意思，沒想到說會這樣。」

陳禹勳本季在5月29日被升上一軍，31日統一獅隊後援登板，僅用4球抓下最後一個出局數，今天第二場出賽則是對上前東家桃猿，但控球失準，留下滿壘局面退場。

葉君璋表示：「可能他在二軍比賽的場次還不夠多，可能還要讓他下去比一下，雖然狀況看起來是不錯，但今天兩個觸身球，我覺得會影響到他未來的比賽。」

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陳禹勳 葉君璋 中職

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