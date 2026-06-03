中職／李凱威揮4安「鐵支」棒打桃猿 味全龍上半季封王M10

味全龍隊今天在桃園球場對上樂天桃猿隊，全場敲10安攻下7分，其中李凱威單場4安「鐵支」表現，幫助球隊以7：3打下勝利，

對戰桃猿5連勝，加上同日富邦悍將隊輸球，龍隊上半季封王魔術數字減為M10；猿隊則是全場雖掃出11支安打但只換回3分，吞2連敗。

猿隊本土投手陳克羿本季第2度登板，投到3局上先取得2出局後遇上亂流，對郭天信投出四壞球保送，再對朱育賢投出觸身球，一、二壘有人的局面，龍隊張政禹敲安打先送回第1分，劉基鴻揮出二壘打追加2分，龍隊打下3：0領先。

3局下猿隊捕手宋嘉翔有所回應，一上場就砲轟龍隊先發郭郁政，揮出右外野全壘打，近5場出賽敲2轟，也是他生涯第6轟，替猿隊追回1分。

陳克羿今天主投5局，被擊出4支安打，有2次四死球保送，送出4次三振，失3分都是自責分。6局上猿隊換上左投林子崴，但先投出保送再被李凱威敲安打，之後對陳子豪投保送形成滿壘，三壘跑者靠捕逸跑回分數，林辰勳擊出高飛犧牲打再添1分，龍隊拉開5：1領先。

猿隊在7局下再掀反攻，面對龍隊中繼投手呂偉晟，林子偉、何品室融、宋嘉翔連續3棒安打追回1分，但龍隊換上張鈞守登板後，連續抓下3個出局數凍結比數。

龍隊則是在8局上繼續有分數進帳，李凱威安打、劉俊緯三壘打敲回1分，陳子豪高飛犧牲打也送回分數，龍隊將比數拉開為7：2。

9局下龍隊陳禹勳登板，接連對何品室融、馬傑森投出觸身球，再讓陳晨威擊出內野安打形成滿壘，林子昱接替後再投出保送，猿隊多添1分，但攻勢沒能延續，最終仍以4分差落敗。

龍隊先發投手郭郁政今天先發5局用77球，被敲出5支安打（1轟），失1分，拿下本季第2勝，李凱威5打數揮出4支安打、跑回2分，拿下單場MVP。