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中職／兄弟苦吞第8次完封 銳力獅7.2局好投感謝捕手張翔

中央社／ 台北3日電
統一獅今天擊敗中信兄弟，賽後教頭林岳平(右)與銳力獅握手。 統一獅提供
統一獅今天擊敗中信兄弟，賽後教頭林岳平(右)與銳力獅握手。 統一獅提供

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今天在銳力獅7.2局無失分好投領軍下，以2比0完封中信兄弟隊，兄弟本季第8次遭完封與獅隊並列最多，投出代表作的銳力獅要感謝捕手張翔攻守兩端的協助。

銳力獅（Denyi Reyes）前2局曾被敲出安打，但後來越投越穩，最終以105球投了7.2局，被敲4支安打沒有失分，另有6次三振，投球數、局數都寫下本季新高，拿下第3勝；銳力獅表示，前面幾局投球機制有點跑掉，前導手開掉還在找手感，主要策略就是投進好球帶進攻打者。

銳力獅前2場先發分別面對樂天桃猿6局掉4分、對富邦悍將6局掉7分（5分責失），今天卻能延續本季對戰兄弟的優勢，合計13.2局無失分。

銳力獅表示，前2場策略上有些瑕疵，今天跟捕手張翔雖然是首次搭配，但賽前討論好的策略就是徹底去執行；獅隊總教練林岳平指出，銳力獅最近2場被鎖定攻擊較多，因此用新的投捕搭配試試看，「看起來有很好的效果，用捕手去調整投手的狀態。」

獅隊打線在2局上潘傑楷觸身球後盜上二壘，接著靠張翔的二壘安打先馳得點，第9局則是潘傑楷在2出局後靠四壞保送上壘，隨後陳聖平敲出二壘安打，潘傑楷衝回本壘得分。

林岳平指出，今天能夠用4支安打攻下2分，潘傑楷的盜壘很關鍵，後續張翔在得點圈時的安打才有辦法得分，「要有一些侵略性的跑壘。」

2026世足賽倒數

中信兄弟 陳聖平 樂天桃猿

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