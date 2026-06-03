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中職／悍將慘敗逼出劉俊豪初登板 魔鷹左打開轟、右打賺打點

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
魔鷹。 台鋼雄鷹提供(資料照)
魔鷹。 台鋼雄鷹提供(資料照)

台鋼雄鷹今天在澄清湖棒球場對上富邦悍將，悍將投手群大崩盤，日籍先發阿部雄大只投4局失8分，牛棚也持續失分，8局下逼出野手劉俊豪上投手丘，他的生涯初登板留下1局失3分的成績，還解決「右打魔鷹」，而最終台鋼以13：2收下勝利，戰績超越悍將排第2。

悍將隊今天在2局上先有攻勢，王苡丞靠觸身球上壘，之後因投手牽制失誤攻佔二壘，王念好敲安打助球隊先馳得點。

阿部雄大前三場出賽都繳好投，合計19.1局僅失1分，但今天首度對上台鋼雄鷹出師不利，2局下先投出保送，接著讓王博玄擊出二壘滾地球，雙殺不成還讓跑者安全上壘，接著阿部雄大又投出保送，且在滿壘時對劉時豪投出觸身球，台鋼先將比數扳平。

該局滿壘局面下，紀慶然擊出滾地球送回超前分，接著曾子祐揮出三壘打追加2分，吳念庭的安打再添1分，台鋼打下5分大局奠定勝基。

悍將隊雖在3局上追回1分，但阿部雄大續投第4局仍沒能擋下雄鷹攻勢，先投出保送後被敲內野安打，隨後被魔鷹一棒轟出中外野3分全壘打，台鋼將比數改寫為8：2；魔鷹本季第8轟出爐，本季首度在聯盟全壘打榜上獨居領先。

阿部雄大僅投4局失8分寫下來台最慘一役，悍將在第5局換上廖任磊還持續失血，雄鷹郭阜林、王博玄連續安打，劉時豪在二、三壘有人時揮出2分打點安打，讓悍將隊打下10：2領先。

8分落後的悍將隊在8局下沒再燒牛棚，推出野手劉俊豪上投手丘，是他的生涯初登板，面對首名打者紀慶然投出保送，接著對決曾子祐，球速丟到142公里，之後被敲出安打，再對吳念庭投出保送。

劉俊豪在滿壘時面對魔鷹，魔鷹還換成右打站上打擊區，擊出右外野高飛犧牲打，形成劉俊豪抓下的第1個出局數，接著又被顏清浤敲安打再失分，並讓宋柏翰擊出高飛犧牲打，最後讓王博玄敲出外野飛球出局，完成一局的投球任務。

劉俊豪生涯首度登上投球丘，投1局用28球，有17顆好球，被敲2支安打，有2次保送，失3分。

台鋼雄鷹先發投手艾速特今天主投5局，被擊出4支安打，有3次四死球保送，送出6次三振，失2分（1分責失），拿下本季第5勝；魔鷹則是「左右開弓」4打數敲2支安打，敲回4分打點，拿下單場MVP。阿部雄大則承擔來台首敗。

2026世足賽倒數

劉俊豪 中職 王念好

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