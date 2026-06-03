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韓職／王彥程對決斗山熊5局失1分飆150公里 平手退場無緣勝敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
王彥程。 王彥程IG(資料照)
王彥程。 王彥程IG(資料照)

韓職韓華鷹隊台灣左投王彥程，今天客場先發出戰斗山熊隊，主投5局失1分，最快球速達150公里，其中在5局下被對手追平比數，退場時雙方1：1平手，王彥程無關勝敗。

王彥程今年以「亞洲外援」身份轉戰韓職後，開季至今不僅投出亮眼成績，人氣也扶搖直上，在明星賽先發投手票選中領跑。而他前役對上NC恐龍隊雖僅投2局退場，是本季首度投不滿5局，但經過5天休息和調整後，今天再登板找回水準。

王彥程本季第3度面對斗山熊隊，首局投出3上3下，2局上雖被第4棒卡麥隆（Daz Cameron）揮出安打，但之後連續抓下3個出局數。

韓華打線在3局上靠2支安打和滾地球敲回分數，先取得1：0領先。而王彥程投到3局上則在2出局後被敲2安，但接著製造滾地球抓下出局數，化解一、二壘有人的局面。

4局下王彥程對中心棒次連飆2K，之後被梁義智揮出二壘打，王彥程面對下一棒姜勝淏，對決8球後用140公里的指叉球讓打者揮棒落空、再飆1K，王彥程也在投手丘上大吼釋放情緒。

然而王彥程投到5局下，接連被敲出2支安打失1分，讓斗山熊扳平戰局，王彥程也在投完5局後完成此戰任務，在雙方1：1平手時退場，無關勝敗。

此戰王彥程共投5局用92球，被敲出7支安打，沒有保送，送出4次三振，失1分，最快球速達150公里。本季合計出賽12場，拿下5勝2敗，共投63.1局，送出54次三振，防禦率3.13。

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斗山熊 王彥程 韓職

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