中職／兄弟上半季淘汰 平野惠一向球迷道歉：再造強隊

中信兄弟隊昨天輸球後，上半季淘汰指數正式歸零，成為今年中華職棒第1支無緣上半季爭冠的隊伍，兄弟總教練平野惠一對球迷感到抱歉，承諾要再次打造出強悍的隊伍。

兄弟去年在台灣大賽飲恨，距離重返今年季後賽只剩下2條路，爭取下半季冠軍或全年勝率進入前3，總結上半季成績，平野惠一今天說：「首先，對於一直努力支持我們的球迷，感到很抱歉。我們一定會正視這個現實，再次創造強隊並齊心努力。」

平野惠一來台第5年，接掌兄弟兵符則是第3年，前年率隊奪冠、去年在台灣大賽輸給樂天桃猿隊，他表示，雖然現在球隊戰績不好，但憑藉過去2年累積的經驗，自己會繼續以此努力。

兄弟球團昨天宣布人事異動，原領隊劉志威專任中信育樂營運長，原二軍總教練兼農場主管彭政閔升任領隊，平野惠一坦言，先前就有收到相關異動訊息，球隊的運作近期沒有太多改變。