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中職／罕見怒關電話門 王建民解釋原因：盼年輕投手把握機會
中華職棒中信兄弟隊投手群昨天保送連發，投手教練王建民用力關上電話箱門的一幕成為熱議話題，他今天賽前接受訪問時坦言，「希望這些年輕人可以把握每次的機會。」
中信兄弟隊昨天以3比7輸給統一7-ELEVEn獅隊，兄弟4名投手合計投出8次四壞保送，第9局登板的盧孟揚更是連投3個保送開局，轉播畫面此時拍到王建民打電話到牛棚，通話後將電話箱門大力關上，罕見露出情緒。
王建民接受媒體聯訪時先是開玩笑說：「沒有，是那個門太重，覺得卡卡的，可能要上潤滑油。」隨後解釋，今年球隊戰績沒有那麼理想，落後的時候讓年輕人上去丟，「希望這些年輕人可以把握每次的機會。」
雖然盧孟揚最終投完1局沒有失分，但王建民也指出，投手想要投到比較邊角的位置，但當裁判不青睞的時候，就該去思考當下分差，盡量丟好球去對決，不用再燒到其他牛棚投手。
2024年王建民也曾因不滿意裁判判決，氣到摔壞碼錶，被問到哪一次比較大力，王建民笑說：「碼錶吧，因為碼錶摔壞了。」
今天盧孟揚也向王建民道歉，不過王建民說：「應該不用跟我說對不起，應該是為自己，因為場上是選手自己生涯的成績，想要怎麼樣成績，就要拿出怎樣的表現。」
曾擔任過二軍投手教練的統一獅總教練林岳平也認為，王建民生氣雖罕見但可理解，「他對選手期待很高，但沒辦法掌握，比較急躁一點。」林岳平笑稱，自己過去情緒更火爆，「但我會躲起來。」有時選手表現不如預期，適時宣洩也是讓選手知道，「只不過，和藹可親的學長，難得有爆炸一面。」
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