中職／滑到標題好奇點開看影片 葉總能同理王建民為何動怒

中信兄弟投手教練王建民昨天罕見動怒，大力甩上牛棚電話門的畫面引發熱議，味全龍隊總教練葉君璋也好奇點進新聞影片一窺究竟，並表示很能同理王建民的情緒，「我覺得投手教練跟總教練的心態，有時候會滿接近的。」

中信兄弟昨天對上統一獅隊，9局上盧孟揚登板連投3次保送，王建民在休息室平靜地打完牛棚電話，接著冷不防地怒關電話門，讓周圍的隊職員都嚇一跳，賽後相關新聞和影片在社群上瘋傳，葉君璋也因為看到相關新聞標題，點進內文看影片。

對於王建民罕見動怒的反應，葉君璋說：「我可以理解、可以體會，可以同理心地去感覺這件事情。」他指出，投手教練和總教練的心態有時很接近，能很深刻體會到，現在球隊的狀況是挫折還是順利，「球隊當下的狀況，有時總教練和投手教練會最直接有感覺，這也表示他很辛苦啦。」