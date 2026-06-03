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中職／看北體同學王建民「難得」動怒 曾豪駒：平常講話不是這樣

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
投手教練王建民在休息室怒關電話箱的「罕見」畫面瘋傳。聯合報系資料照
投手教練王建民在休息室怒關電話箱的「罕見」畫面瘋傳。聯合報系資料照

中信兄弟隊昨天對上統一獅隊以3：7輸球，上半季確定淘汰，投手教練王建民在休息室怒關電話箱的「罕見」畫面瘋傳，連他昔日台北體院（現為台北市立大學）的同學、樂天桃猿隊總教練曾豪駒都直呼「難得」，「第一次看到我同學有這種情緒。」

兄弟投手群昨天單場出現8次保送，後援投手盧孟揚9局上登板連投3次保送，讓昔日有「沈默王牌」之稱的王建民罕見動怒，打完牛棚電話後怒甩電話箱門的反應讓外界十分訝異。曾豪駒直呼，從大學到現在第一次看到，國家隊共事時也不曾見過他有這樣的反應，「平常跟他講話不是這樣，其實他平常情緒非常穩定。」

樂天桃猿隊總教練曾豪駒。中央社（資料照）
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。中央社（資料照）

曾豪駒表示：「他應該是想表達，球員上場就是要大膽對決，像年輕選手好不容易上來一軍了，要大膽去把你該做的東西做出來，你怕、帶著後悔，那今天結束後，你下二軍也會帶著後悔的心，所以要把握每一次在一軍出賽的機會，把好的東西呈現出來，我想他應該是表達這個，並不是因為狀況不好而生氣。」

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王建民 曾豪駒 中職

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