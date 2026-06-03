華南盃青少棒／湯帛洋練成橫掃球當武器 桃園市3連勝闖4強

桃園市在本季華南金控盃青少棒賽先後擊敗宜蘭縣、新竹市後，今天與台東縣爭取B組勝部冠軍，國三先發投手湯帛洋先發4.1局僅失1分，加上打線敲出12支安打，最終桃園市打完6局就以12：1提前收下勝利，3連勝挺進4強。

湯帛洋投4.1局被揮出3支安打，其中有2安是由台東縣開路先鋒王羽翔所擊出，在4局下投出保送後被敲安打失唯一1分，另送出3次三振，之後劉祐安後援1.2局也送出3次三振，守住勝利。

桃園市打線則是全場敲12安，在2局上敲回6分大局奠定勝基，第3棒許永泰單場3安3打點，陳宥恩也有雙安2打點表現。

桃園市教練曾偉誠指出，湯帛洋第一場比賽對上宜蘭縣登板，直球和變化球的好球率很高，今天他的橫掃球也對台東縣打者製造很高的揮空率，「今天做的比較好的是，幾次他登板後都能先抓下出局數，讓球隊守備守得比較順暢。」

曾偉誠也是湯帛洋母隊仁和國中的總教練，他提到，湯帛洋在母隊時就有在丟橫掃球，之後到聯隊展開集訓後，在聯隊投手教練的協助下讓球路更精進，現在投起來更加得心應手。

湯帛洋透露，因為看到大谷翔平投橫掃球，所以自己在練習的時候嘗試看看，發現丟起來的感覺滿順手，因此就練起來想用這個球路解決打者，「練了一年多之後練起來，來到聯隊之後，教練也有幫我調整，調正一點，引誘性更高，跟直球比較能共軌。」

湯帛洋擁有183公分的高大身材，但過去在球隊練習不算積極，直到國三聯賽結束後，突然奮發向上，湯帛洋坦言：「因為不想再輸了，想要幫助球隊，所以練習有變得比較認真。」他也盼在這次華南金控青少棒賽能拿下投手獎。