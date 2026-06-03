中職／桃猿「動紫趴」最終日 郭書瑤、卓文萱、周湯豪接力登場

樂天桃猿隊年度音樂盛事「動紫趴」將於21日迎來壓軸最終日，賽前、賽後共8組卡司接力登場，為3天活動畫下精彩句點，從開賽前的暖場演出到賽後舞台全面展開，最終日將把現場氣氛推向最高峰。

21日賽前由山的孩子與郭書瑤率先登場，山的孩子將持續為壓軸日帶來熟悉且具代表性的開場聲音，郭書瑤則以明亮活力與舞台魅力，為最終日注入輕快節奏，帶領球迷迎接壓軸夜晚的到來。

賽後演出則由卓文萱、周湯豪接力登場，卓文萱將以親切自然的舞台感染力，喚起球迷熟悉的流行記憶，演出中也將帶來驚喜合作橋段，為最終日舞台增添更多亮點與期待感；壓軸登場的周湯豪入圍37屆金曲歌王，將以兼具潮流感、舞台張力與高人氣聲勢的演出能量，為今年動紫趴帶來最具爆發力與話題性的壓軸收尾，猿隊預告最終日賽後舞台還將有球員演唱的驚喜內容陸續揭曉。

猿隊表示，動紫趴最終日不僅卡司規模更加完整，也象徵3天活動情緒與能量的最終集結。從賽前暖場到賽後壓軸，球迷將在同一個夜晚感受動紫趴最鮮明、最飽滿的舞台魅力。

卓文萱。圖／樂天桃猿隊提供