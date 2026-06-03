華南盃青少棒／13歲飆137公里！ 林晉擇國中初登板技驚四座

去年在威廉波特世界少棒賽奪冠的少年強投林晉擇，升上國中後休息近一年不投球，今天在華南金控少棒賽迎接國中「初登板」，對上台北市隊中繼0.2局飆速137公里技驚四座，連他自己都坦言「嚇到」。

東園國小去年在威廉波特少棒賽奪下相隔29年後的世界冠軍，林晉擇身為陣中王牌投手，在12歲的年紀飆出82英里（約132公里）的火球聲名大噪。進入長安國中後，教練團站在保護選手的立場，讓他手臂休息一年，只打不投。

「為了小孩子好，輸贏再練就好，因為只要受傷，會休更久。」長安國中總教練鄭凱名指出，林晉擇升上國中後，一年級讓他以體能和野手為主，二年級再開始慢慢丟，但每周也會讓他進牛棚練投一次，約20至25球，讓他維持當投手的感覺。

林晉擇因打擊能力同樣出色，國一就被選進台北市隊參與華南金控盃青少棒，今天台北市面對彰化縣，第4局取得7分領先，4局下1出局後讓林晉擇「解鎖」國中初登板，上場後雖投出2次保送，但成功化解二、三壘有人的危機無失分，球速飆到137公里。

年僅13歲、國一首度登板球速就飆速137公里驚艷全場，林晉擇坦言自己也嚇到，原本只預期球速能有135公里，鄭凱名也直呼「超乎我的想像」，「雖然是一年級初登板，但這個球速會給他很大的信心，今天算有進步，我覺得他未來一定會更好。」

鄭凱名指出，今天因為球隊領先的分數夠多，也詢問過林晉擇能不能丟，「今天就想說測試看看，看他的球速進步多少，他自己也想丟，就讓他嘗試看看國中（投手丘）的距離，1出局後才讓他上去，也是不想讓給他太大的壓力。」

林晉擇完成該半局用23球見好就收，鄭凱名透露，這也可能只是「一場限定」，「希望他把好的結果留到下個盃賽，這個比賽後面應該不會讓他再丟，除非分數有拉開，上去也就一局。」

鄭凱名認為，林晉擇是非常優秀的選手，無論是投、打、守都很有天份，「身材夠好、又有協調性，未來是很好的大物。」鄭凱名也說，他在國一打全國賽，第一場比賽就在台東體中棒球場開轟，即使還沒讓他投球，打擊能力也非常受到看好。

林晉擇今天解除投球封印，他也直呼很開心，在這段休息的過程中，雖也曾向教練表達想登板的想法，但教練只告訴他「慢慢來」，這期間靠著重訓和跑步，練習時最快球速約134公里，但今天實際登上投手丘後，球速再有顯著提升。

對於自己國中初登板的表現，林晉擇說：「控球還可以更好，丟太低了，投手丘有點軟。」目前他的身高也已長到178公分，希望國中球速可以丟得比新明國中「怪物級」的南非混血球員歐子喬還快。