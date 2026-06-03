中職／王建民怒摔電話門引廠商發文：箱子很堅固請葛格用力發洩

中信兄弟昨天在大巨蛋3：7敗給統一獅，投手教練王建民在9局上更罕見動怒，一次大力關閉電話防水箱動作不僅讓主播球評都震驚，也引發網友熱烈討論，甚至引來製作防水箱的廠商親自發文，自信表示自己做的箱子非常堅固，請王葛格用力發洩。

昨日比賽中信投手群共送8次四壞球保送，其中盧孟揚在9局上登板後立刻連投3次四壞，此時轉播畫面拍到王建民在與牛棚通話後，掛掉電話怒摔防水門，罕見出現情緒的表現也讓轉播單位主播陳捷盛和球評林柏佑都直呼第一次看到。

一名自稱防水箱廠商的網友在社群發文表示，自己昨天也有進場看球，看到最後差點落淚，他說：「台灣之光建民葛格憤怒而摔的防水箱是我做的，箱子非常堅固，請(葛)格用力發洩，沒問題的。」

貼文一出引來大批網友留言，直呼：「原來是置入啊！」、也有人開玩笑說：「今天如果是恰恰，你們準備再換一個新的箱子。」不過也有疑似球場工作人員出面回覆，貼上一張彎曲鎖舌照，說道：「可能是很堅固，但他可是王哥哥，你要來修復嗎？」，廠商再親自回覆，「沒問題，小事情」，一來一往的對話讓網友再次笑翻。