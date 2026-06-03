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棒球／竹市組城市棒球隊 找來陳瑞振任教頭

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市政府昨宣布籌組「新竹市城市棒球隊」，副市長林琨瀚（左起）、市長高虹安、城市棒球隊總教練陳瑞振及市政顧問張泰山合影。圖／竹市府提供
新竹市政府昨宣布籌組「新竹市城市棒球隊」，副市長林琨瀚（左起）、市長高虹安、城市棒球隊總教練陳瑞振及市政顧問張泰山合影。圖／竹市府提供

新竹市政府為推動棒球運動發展，市長高虹安昨宣布六月籌組「新竹市城市棒球隊」，在副市長林琨瀚及市政顧問張泰山見證下，授帽給總教練陳瑞振。市府指出，未來城市棒球隊除投入各項成棒賽事外，也將積極與新竹市三級棒球體系合作，鼓勵棒球人才深耕新竹。

高虹安說，市府推動城市棒球隊的構想醞釀已久，最早與張泰山交流時便曾討論到許多城市都擁有自己的棒球隊，不僅作為城市運動發展的重要象徵，也透過參與各項賽事提升城市能見度。

市府六月啟動新竹市城市棒球隊籌備工作，率先完成總教練聘任，由曾率領兄弟象奪得中華職棒總冠軍、擁有豐富職棒執教經驗的陳瑞振擔任總教練，球隊也邀張泰山擔任技術顧問，協助球隊成軍初期事務推動與發展規畫，並將持續網羅優秀棒球人才組成教練團。

張泰山說，許多球員在國中畢業後都須離開家鄉尋求發展機會，他希望成立城市棒球隊建構更完整培育體系，讓喜愛棒球的孩子能留在新竹持續築夢，未來有機會代表家鄉出賽、回饋地方。

教育處指出，新竹市城市棒球隊隊職員編制將設於新竹市立體育場，規畫配置總教練一名、教練五名、球隊經理一名、球隊管理一名、運動傷害防護員二名及球員卅名，共計四十人。

未來成軍後將以參與國內重要成棒賽事，包括爆米花聯盟等賽事為目標，持續累積競爭實力。

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