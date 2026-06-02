快訊

外資台股市值占比驚見49.99%壓線 後市挑戰「外資過半」新時代

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／王建民怒了！狠甩牛棚電話門 連轉播台都嚇到

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟象投手教練王建民。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
中信兄弟象投手教練王建民。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

中信兄弟隊今天以3：7不敵統一獅隊，投手群出現8次四壞球保送，第九局盧孟揚登板連投3保送，投手教練王建民怒摔電話門，不只球迷驚呼，連轉播台上都直言這很少見。

兄弟此役剛在七局下攻下1分追近為2：5，但第八局陳琥2次暴投讓危機擴大，該局再掉2分，兄弟第九局推出盧孟揚更是壞球連發，面對潘傑楷、林子豪、陳聖平3次保送，形成無人出局滿壘局面。

轉播畫面在此時捕捉到王建民打電話到牛棚，而他講完電話後狠摔電話門，罕見出現情緒，讓轉播單位主播陳捷盛、球評林柏佑都嚇了一跳，直呼很少見。

林柏佑指出，這是本周的第一場比賽，對教練團來說，絕對不想在此時多燒一個投手，「對於盧孟揚的表現，王建民教練應該是有點情緒。」

2026世足賽倒數

王建民 中職 盧孟揚

延伸閱讀

中職／悍將連兩周3連戰遇水鬼 上半季爭冠形勢越來越不妙

中職／第九局新任把關者 鍾允華獅軍守護神養成中

日職／古林睿煬日職二軍先發 5.2局8K飆153公里無關勝敗

MiLB／鄭宗哲3A敲雙安有長打 林盛恩1A先發奪本第4勝

相關新聞

中職／王建民怒了！狠甩牛棚電話門 連轉播台都嚇到

中信兄弟隊今天以3：7不敵統一獅隊，投手群出現8次四壞球保送，第九局盧孟揚登板連投3保送，投手教練王建民怒摔電話門，不只球迷驚呼，連轉播台上都直言這很少見。

中職／兄弟異動無關戰績 劉志威：一直以來都沒有考量教練團調整

中信兄弟隊今天公布人事異動，並非教練團異動，而是由兩位隊史傳奇球星彭政閔、周思齊接手球隊運作，分別出任領隊、農場主管，中信育樂營運長劉志威表示，這項異動與球隊戰績沒有任何關係，一直以來也都沒有教練團調整的考量。

中職／彭政閔接領隊主要任務戰力統籌 行政、談薪交給專業

中信兄弟隊今天進行人事異動，彭政閔升任中信兄弟球團領隊，二軍總教練將由中信兄弟農場野手發展總監林明憲兼任，周思齊則接掌中信兄弟農場主管。對於接下領隊任務，彭政閔坦言：「心情複雜，就盡力而為，盡力把球隊現階段狀況給予更多正向能量，讓球隊越來越好。」

中職／兄弟勝率確定沒5成 上半季爭冠已經沒他們的事

中信兄弟隊今天以3：7不敵統一獅隊，2連勝畫下句點，輸球後戰績13勝30敗1和，確定上半季勝率未達5成，也篤定無緣季冠軍。

中職／獅隊愛開盲盒、兄弟買確認款 餅總不競價洋投考量投報率

統一獅隊洋投近年成為各隊挖角市場，而獅隊也成最常嘗試全新面孔外援的球隊，總教練林岳平指出，原有洋投被挖走，代表合約價碼會更高，當投資報酬風險太高，就會思考能否用合理價碼找到同等戰力，他不諱言獅隊在看洋投上，「我認為我們有我們獨特的看法。」

中職／洋將FA從228改115直言意義不大 餅總：不如設轉隊費

中職聯盟昨天領隊會議確定「228洋將條款」走入歷史，洋將與原球隊議約最終日為1月15日，之後便視為自由球員，統一獅隊總教練林岳平看這項變革，直言沒有什麼意義，不需以時間點設限接觸、轉隊，「倒不如設轉隊費。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。