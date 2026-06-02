中職／王建民怒了！狠甩牛棚電話門 連轉播台都嚇到

中信兄弟隊今天以3：7不敵統一獅隊，投手群出現8次四壞球保送，第九局盧孟揚登板連投3保送，投手教練王建民怒摔電話門，不只球迷驚呼，連轉播台上都直言這很少見。

兄弟此役剛在七局下攻下1分追近為2：5，但第八局陳琥2次暴投讓危機擴大，該局再掉2分，兄弟第九局推出盧孟揚更是壞球連發，面對潘傑楷、林子豪、陳聖平3次保送，形成無人出局滿壘局面。

轉播畫面在此時捕捉到王建民打電話到牛棚，而他講完電話後狠摔電話門，罕見出現情緒，讓轉播單位主播陳捷盛、球評林柏佑都嚇了一跳，直呼很少見。

林柏佑指出，這是本周的第一場比賽，對教練團來說，絕對不想在此時多燒一個投手，「對於盧孟揚的表現，王建民教練應該是有點情緒。」