中職／飛力獅→菲力士 林岳平觀察有一樣也有不一樣

「飛力獅」化為「菲力士」後，今天首度面對前東家統一獅隊，以5.2局失5分承擔敗投，此役呈現出來的狀態，獅隊教頭林岳平指出，在獅隊時期也有看過，若看球速的話，是與去年最好時期確實有落差。

獅隊今天以7：3擊敗中信兄弟隊，面對最熟悉的陌生人菲力士，獅隊在第五局突破封鎖，陳聖平敲安、張皓崴選到保送，邱智呈隨後掃出三分砲逆轉戰局，第六局潘傑楷保送、陳聖平敲安，兩出局攻占一、三壘有人，陳重羽偷點跑出內野安打，護送獅隊第4分入袋，菲力士留下滿壘危機由游竣宥接手，邱智呈的內野安打再追加分數。

菲力士最終先發5.2局失5分，被敲7安打、4保送，目前先發2場合計9局失9分都是責失分。

林岳平指出，今天前半場對菲力士的攻擊就打得不錯，但很多球都剛好打到守備位置，「小黑那棒把球隊攻勢帶起來，比賽很多時候就是這樣，差一棒可以讓戰局改變，今天很幸運都有呈現出來。」

談到菲力士的差異，林岳平先是表示：「我不知道怎麼評論耶！」他說菲力士的投球，有時候就是會呈現這種狀態，去年在獅隊也是一樣，「大家會探討球速的部分，和去年最好時是有差距，所以不知道他的準備狀態是如何。」菲力士去年最快球速可達150公里，今年兩戰單場最快球速都是145公里。