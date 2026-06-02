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中職／兄弟勝率確定沒5成 上半季爭冠已經沒他們的事
中信兄弟隊今天以3：7不敵統一獅隊，2連勝畫下句點，輸球後戰績13勝30敗1和，確定上半季勝率未達5成，也篤定無緣季冠軍。
面對獅隊先發投手郭俊麟，兄弟是先馳得點的一方，第二局兩出局後林瑞鈞選到保送，陳九登敲二壘打攻下分數，這也是他一軍首支長打。
兄弟接下來未能再從郭俊麟手中敲出安打，郭俊麟因4次保送，投完5局已用96球，被敲2安打、失1分退場。
兄弟由前飛力獅、現菲力士先發，前東家獅隊對他毫不留情，第五局陳聖平敲安、張皓崴選到保送，邱智呈隨後掃出三分砲逆轉戰局，第六局潘傑楷保送、陳聖平敲安，兩出局攻占一、三壘有人，陳重羽偷點跑出內野安打，護送獅隊第4分入袋，菲力士留下滿壘危機由游竣宥接手，邱智呈的內野安打再追加分數。
菲力士最終先發5.2局失5分，被敲7安打、4保送，目前先發2場合計9局失9分都是責失分。
兄弟第七局僅一出局就攻占滿壘，獅隊教頭林岳平親自上丘與李軍交談，仍面對岳政華投出保送擠回分數，但接下來面對王威晨、許基宏連賞2K，阻止兄弟再靠近，獅隊則在八局上再添2分擴大優勢，第九局也一度靠3保送攻占滿壘但最終空手而歸，兄弟投手盧孟揚該局保送連發，投到讓投手教練王建民怒甩電話門。
林瑞鈞9局下敲陽春砲，為兄弟此役再添最後的亮點，但無力扭轉敗局，在上半季爭霸中成為第一支出局球隊。
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