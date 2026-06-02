中職／張士綸老被提醒「不要太衝」 好表現張政禹替他開心

中職中信兄弟野手張士綸近期一軍出賽有好表現，他笑說上壘就很興奮、感覺綁不住自己，教練團一直提醒「不要太衝」；近期好表現，效力味全龍隊的哥哥張政禹也替他開心。

張士綸5月22日升上一軍，今天賽前5場出賽都有安打表現，5月29日更有單場4安好表現。兄弟總教練平野惠一先前受訪就曾提到，看到張士綸有好表現很開心，之前就一直很想要拉張士綸上一軍，但也提到張士綸才在剛開始挑戰的途中。

張士綸表示，上到一軍想法很簡單，就是把在二軍所學所練帶上一軍有所表現；這3場比賽都擔任開路先鋒第1棒角色，想辦法上壘，交給後面打者延續攻勢。

張士綸哥哥是中職味全龍隊野手張政禹，先前張士綸遇低潮時，哥哥馬上察覺，與他徹夜長談；近期一軍好表現，哥哥持續鼓勵他隨時做好準備，機會來了就要好好把握，看到他在一軍打出好成績，哥哥也都會打電話給他，說很替他開心。

被問起一軍的教練團或學長是否有提醒什麼，張士綸說：「不要太衝」；他笑說，只要上壘就很興奮，感覺綁不住自己，很想要做什麼事情，教練團也一直幫他踩煞車，要他不要做出超出自己能力範圍的事情。

今天賽前張政禹以12次盜壘成功暫居盜壘王，張士綸賽前7場出賽累積2盜，被問起有沒有比過誰的腳程比較快，張士綸笑說高中有比過，那時候哥哥比較快，但他不服氣地對哥哥說「因為你比我大」，長大後沒有特別比，平時就是一起做重量訓練。