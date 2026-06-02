中職／彭政閔接領隊主要任務戰力統籌 行政、談薪交給專業

中信兄弟隊今天進行人事異動，彭政閔升任中信兄弟球團領隊，二軍總教練將由中信兄弟農場野手發展總監林明憲兼任，周思齊則接掌中信兄弟農場主管。對於接下領隊任務，彭政閔坦言：「心情複雜，就盡力而為，盡力把球隊現階段狀況給予更多正向能量，讓球隊越來越好。」

兄弟今天宣布旗下棒、籃球團人事異動，彭政閔正式升任中信兄弟球團領隊，二軍總教練將由中信兄弟農場野手發展總監林明憲兼任，周思齊則接掌中信兄弟農場主管。此外，中信特攻籃球隊總經理（GM）一職，新球季也將由陳暉接任；原領隊劉志威將專任中信育樂營運長職務，全面統籌並主導旗下球團之長遠佈局。

劉志威說明異動原因，他說主要是在去年棒球季結束後，整個運動產業、職棒產業，營業額提升很多，收入超過10億，產業向上發展非常明顯，「對於育樂公司來說，規模和產業升級已經很明確，內部組織調整，有被賦予必須重新思考整個育樂公司的編制、工作及人員安排，那是一個起點。」

劉志威表示，有這樣的契機出現，思考怎樣往下去走，會在這時才宣布，是因為接手人員都有現有任務和工作，因此花了一點時間。他重申，「很簡單的概念就是，產業規模提升，所以把分工分得更細，希望有更多專業人才投入。」

被問到何時接到任務、考慮多久，彭政閔直言：「現階段講多久都不是重點，怎樣把工作做好，幫助球隊，才是我現在目標。」

至於自己的主要分工，彭政閔表示，自己大致上還是會以一、二軍戰力統籌為主，「行政或預算，或是球員薪資調整，有一定的建議權，但還是有營運長負責，我還是專注在球場上會比較多。」

彭政閔上任後馬上就要面對選秀任務，他表示，選秀方向和農場、各部門教練都有討論過，這幾個月也都在追蹤選手狀況，也會再與周思齊討論，讓他更了解，也相信周思齊有自己的想法。劉志威則提到，「我們一直以來做決策都是大家一起討論，包括選秀、洋將、訓練，所以在交接這部分不是太大問題。我本來就是營運長，最後還是我這邊要來負責。」

被進一步問到最終決策權，劉志威表示，戰力編成的部分，會由恰恰負責，自己也會參與討論，「有事情需要他做決定時，當然就是他做決定。」